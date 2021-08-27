Ще до початку кампанії з вакцинації у світі в країні вже точились суперечки щодо вакцинування українців. 24 лютого в Україні зробили перші щеплення проти COVID-19. Станом на 24 серпня першу дозу вакцини від COVID-19 отримали близько 5 мільйонів українців. Повністю вакциновані майже 3 мільйони 200 тисяч осіб.

Ми вибрали для вас найважливіші висловлювання медиків та політиків щодо вакцинації проти COVID-19 упродовж минулого сезону «Свободи слова Савіка Шустера».

Смотрите онлайн Свобода слова Савика Шустера Вакцинация от COVID-19. Самое важное (27 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.