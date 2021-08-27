Республиканцы намереваются привлечь президента Джо Байдена и руководство Пентагона к ответственности за произошедшие накануне взрывы возле аэропорта Кабула, в результате которых погибли 13 американских военных. Среди афганцев жертв трагедии — более 100.

Законодатели требуют наказания вплоть до отставки главы государства.

«Пришло время привлечь к ответственности тех, чье неудачное планирование позволило этим атакам произойти. Джо Байден, [вице-президент США] Камала Харрис, [госсекретарь] Энтони Блинкен, [глава Пентагона] Ллойд Остин и [председатель Объединенного комитета начальников штабов] Марк Милли — все должны уйти в отставку или подвергнуты импичменту и отстранены от должности», — указано в заявлении сенатора Марши Блэкберн.

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