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Политическая Россия. Импичмент Байдена: в США потребовали отправить в отставку президента из-за национального позора 27.08.2021

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Политическая Россия 27.08.2021. Импичмент Байдена: в США потребовали отправить в отставку президента из-за национального позора
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Политическая Россия - Импичмент Байдена: в США потребовали отправить в отставку президента из-за национального позора (27 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 27 Августа 2021

Республиканцы намереваются привлечь президента Джо Байдена и руководство Пентагона к ответственности за произошедшие накануне взрывы возле аэропорта Кабула, в результате которых погибли 13 американских военных. Среди афганцев жертв трагедии — более 100.

 

Законодатели требуют наказания вплоть до отставки главы государства.

 

«Пришло время привлечь к ответственности тех, чье неудачное планирование позволило этим атакам произойти. Джо Байден, [вице-президент США] Камала Харрис, [госсекретарь] Энтони Блинкен, [глава Пентагона] Ллойд Остин и [председатель Объединенного комитета начальников штабов] Марк Милли — все должны уйти в отставку или подвергнуты импичменту и отстранены от должности», — указано в заявлении сенатора Марши Блэкберн.

 

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