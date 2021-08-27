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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:

- Чёрный день США

- Атака на Америку в Кабуле

- Предательство гегемона

- Бегство из Афгана

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Чёрный день США. Атака на Америку в Кабуле. Предательство гегемона. Бегство из Афгана. СМЕРШ (27 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.