Соловьёв LIVE - Чёрный день США. Атака на Америку в Кабуле. Предательство гегемона. Бегство из Афгана. СМЕРШ (27 Августа 2021)
Опубликовано: 27 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Великий и ужасный Семен Аркадьевич Багдасаров начинает информационный «СМЕРШ»! И вот, о чем мы поговорим сегодня:
- Чёрный день США
- Атака на Америку в Кабуле
- Предательство гегемона
- Бегство из Афгана
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