Смотрите в этом выпуске: еще девять медалей, из них три золота - у наших паралимпийцев в этот день; события в Афганистане обсудил Совет безопасности России; Сергей Шойгу в Казани посетил авиационный завод и дал старт строительству нового госпиталя; арестован блогер, забрызгавший прохожую перцовым газом; выставка, посвященная Станиславу Говорухину, открылась в Музее кино.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (27 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.