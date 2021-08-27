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Время в 21:00 27.08.2021

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Время в 21:00 27.08.2021
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Время в 21:00 (27 Августа 2021)

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Опубликовано: 27 Августа 2021

Смотрите в этом выпуске: еще девять медалей, из них три золота - у наших паралимпийцев в этот день; события в Афганистане обсудил Совет безопасности России; Сергей Шойгу в Казани посетил авиационный завод и дал старт строительству нового госпиталя; арестован блогер, забрызгавший прохожую перцовым газом; выставка, посвященная Станиславу Говорухину, открылась в Музее кино.

 

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