Американское «глубинное государство» – единственный политический игрок, которому выгодны теракты, совершённые в Кабуле. Совершенно неважно, провели эту людоедскую операцию «под чужим флагом» сами спецслужбы США, или отдали на аутсорс своим выкормышам из запрещённой террористической организации ИГИЛ. Важно, что элита Демпартии, входящая в «глубинное государство», извлечёт из смертей американских солдат и мирных афганцев прямую выгоду

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