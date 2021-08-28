Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Теракты в Кабуле – дело рук американского Deep State 28.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 28.08.2021. Теракты в Кабуле – дело рук американского Deep State
28.08.2021 27.08.2021 27.08.2021 26.08.2021 26.08.2021 26.08.2021 25.08.2021 25.08.2021 24.08.2021 24.08.2021
Еще

Политическая Россия - Теракты в Кабуле – дело рук американского Deep State (28 Августа 2021)

61 просмотр
2
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 28 Августа 2021

Американское «глубинное государство» – единственный политический игрок, которому выгодны теракты, совершённые в Кабуле. Совершенно неважно, провели эту людоедскую операцию «под чужим флагом» сами спецслужбы США, или отдали на аутсорс своим выкормышам из запрещённой террористической организации ИГИЛ. Важно, что элита Демпартии, входящая в «глубинное государство», извлечёт из смертей американских солдат и мирных афганцев прямую выгоду

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Теракты в Кабуле – дело рук американского Deep State (28 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Вести в 20:00 28.08.2021Соловьёв LIVE. Афганская катастрофа США. Импичмент для Байдена. Конвульсии иноагентов 28.08.2021В центре событий 28.08.2021Международная пилорама 28.08.2021Известия. Главное 28.08.2021Код доступа с Юлией Латыниной 28.08.2021Задело. Украина: крах промышленности и фиаско с самолетом 28.08.2021Центральное телевидение 28.08.2021Дмитрий Гордон. О вероятности силового возврата Донбасса, желтой воде в Киеве и дрифте на Софийской площади 28.08.2021Армен Гаспарян. Потери в рядах Тихановской, деградация Армении, Эстония просит денег 28.08.2021Николай Стариков. Борис Подопригора: почему в Афганистане никогда не будет мира 28.08.2021Соловьёв LIVE. «Мы всей страной поехали башкой?!»: Соловьев о демократической (когда надо) России 28.08.2021Политическая Россия. Теракты в Кабуле – дело рук американского Deep State 28.08.2021Анатолий Шарий. Гениальное унижение телеканала "Дождь" 28.08.2021Будем наблюдать. Алексей Венедиктов 28.08.2021

Все ток-шоу