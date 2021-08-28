Политическая Россия - Теракты в Кабуле – дело рук американского Deep State (28 Августа 2021)
Опубликовано: 28 Августа 2021
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Американское «глубинное государство» – единственный политический игрок, которому выгодны теракты, совершённые в Кабуле. Совершенно неважно, провели эту людоедскую операцию «под чужим флагом» сами спецслужбы США, или отдали на аутсорс своим выкормышам из запрещённой террористической организации ИГИЛ. Важно, что элита Демпартии, входящая в «глубинное государство», извлечёт из смертей американских солдат и мирных афганцев прямую выгоду
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