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Николай Стариков. Борис Подопригора: почему в Афганистане никогда не будет мира 28.08.2021

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Николай Стариков 28.08.2021. Борис Подопригора: почему в Афганистане никогда не будет мира
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Николай Стариков - Борис Подопригора: почему в Афганистане никогда не будет мира (28 Августа 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 28 Августа 2021

Ведущие: Николай Стариков

Гостем очередного выпуска «По-СтАриковски» стал полковник запаса, журналист, литератор, участник боевых действий и специалист по Афганистану Борис Александрович Подопригора. То, что происходит в Афганистане после ухода американцев, вот уже несколько дней потрясает весь мир. «Талибан» объявил о полном контроле над страной, а президент Афганистана бежал за границу. Террор, хаос и насилие – вот новая реальность для жителей Афганистана. 

 

* «Аль-Каида», Талибан, ИГИЛ – террористические организации, запрещённые на территории Российской Федерации

 

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