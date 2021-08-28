ГКЧП – это такой же балет, как и «Лебединое Озеро»

Гостем очередного выпуска «По-СтАриковски» стал полковник запаса, журналист, литератор, участник боевых действий и специалист по Афганистану Борис Александрович Подопригора. То, что происходит в Афганистане после ухода американцев, вот уже несколько дней потрясает весь мир. «Талибан» объявил о полном контроле над страной, а президент Афганистана бежал за границу. Террор, хаос и насилие – вот новая реальность для жителей Афганистана.

* «Аль-Каида», Талибан, ИГИЛ – террористические организации, запрещённые на территории Российской Федерации

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