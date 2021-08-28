Ведущий программы «Задело» Николай Петров рассуждает о параде в день независимости Украины, о ее разрушенном производстве и участии в шествии сил НАТО, а также обсудил инцидент с «выкупом» украинского самолета в Афганистане.

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