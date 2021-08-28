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Известия. Главное 28.08.2021

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Известия. Главное 28.08.2021
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Известия. Главное (28 Августа 2021)

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Известия. Главное
Известия. Главное
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Опубликовано: 28 Августа 2021

Ведущие: Евгений Гусев

Большой афганский исход — кто и куда бежит из Кабула, и где на планете уже зреют новые эпицентры напряжения?
Дети зависимости — что на самом деле празднует Украина 30 лет спустя, к чему пришла за годы незалежности? И в чем сейчас разочаровываются скачущие с майдана?
Не обещать, а выполнить — программу «Единой России» написали 2 миллиона граждан. Выплаты пенсионерам и военным, расселение аварийного жилья, масштабные проекты развития и многое другое. И что во всем этом главное?
Что изменится для школьников и родителей в новом учебном году? Как пройдет первое сентября, учебный год, и как вообще меняется российская школа?

 

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