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Не обещать, а выполнить — программу «Единой России» написали 2 миллиона граждан. Выплаты пенсионерам и военным, расселение аварийного жилья, масштабные проекты развития и многое другое. И что во всем этом главное?

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