В то время, как Америка забивает последний ржавый гвоздь в гроб здравого смысла, а бледные европейские поганки разбрасывают ядовитые споры русофобии, пока Штаты наводят тень толерантности на плетень инклюзивности, а европейский политкорректный кулик нахваливает свое русофобское болото, Тигран Кеосаян начинает новый сезон сатирически-хохмического проекта. Смотрите новые выпуски и вам не нужно будет следить даже за выпусками новостей.

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