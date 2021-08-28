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В центре событий с Анной Прохоровой 28.08.2021
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В центре событий с Анной Прохоровой (28 Августа 2021)

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Опубликовано: 28 Августа 2021

Ведущие: Анна Прохорова

Как только в США приспустили флаги в память о погибших в Кабуле военных, упал и рейтинг одобрения Джо Байдена, впервые за время его правления. Еще одним шоком как для Америки, так и для всего мира стала странная реакция президента на теракт. Белый дом так долго писал речь, что свои соболезнования семьям погибших успели высказать практически все, в том числе и Дональд Трамп.

 

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