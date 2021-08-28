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Соловьёв LIVE. Афганская катастрофа США. Импичмент для Байдена. Конвульсии иноагентов 28.08.2021

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Соловьёв LIVE 28.08.2021. Афганская катастрофа США. Импичмент для Байдена. Конвульсии иноагентов
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Соловьёв LIVE - Афганская катастрофа США. Импичмент для Байдена. Конвульсии иноагентов (28 Августа 2021)

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Опубликовано: 28 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

«Соловьёв LIVE» в прямом эфире! Большой субботний выпуск!

 

*Талибан (талибы) — террористическая организация, запрещённая в РФ

 

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