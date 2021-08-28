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Время Белковского. АФГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ ПУТИНА. АРЕСТ ЛИНДЕМАННА. ХРИСТИАНСКИЙ ПРАКТИКУМ НАВАЛЬНОГО 28.08.2021

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Время Белковского 28.08.2021. АФГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ ПУТИНА. АРЕСТ ЛИНДЕМАННА. ХРИСТИАНСКИЙ ПРАКТИКУМ НАВАЛЬНОГО
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Время Белковского - АФГАНСКИЙ СВЯЗНОЙ ПУТИНА. АРЕСТ ЛИНДЕМАННА. ХРИСТИАНСКИЙ ПРАКТИКУМ НАВАЛЬНОГО (28 Августа 2021)

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Опубликовано: 28 Августа 2021

Ведущие: Станислав Белковский

Из важного.
- Репрессии против Тиля Линдеманна.
- Дело «Эрмитаж против Rammstein».
- Татьяна Буланова – вместо Геннадия Зюганова.
- Особая роль Евгения Пригожина на переговорах в Кабуле.
- МРОТ-фронт – новый политический проект Дмитрия Медведева.
- Сергей Шойгу как писатель и художник.
- Проект «БайШой» (Байден-Шойгу) – основа грядущего примирения РФ и США.
- Сергей Шойгу хочет путешествовать в прошлое.
- Алексей Навальный как международный антикоррупционный комиссар.
- Алексей Навальный и его христианский практикум.
- Стратегия Алексея Навального. Режим Владимира Путина – случайность или закономерность?
- Алексей Навальный и призраки прошлого.
- (Скандально-трудное) начало президентской кампании Захара Прилепина.
- «Яблоко». Жертвоприношение Льва Шлосберга.
- Истинные приоритеты «Правильного голосования».
- Потоп на путях Илона Маска.
- Союз Илона Маска и Сергея Шойгу.
- Конфликт Илона Маска и Российской Федерации.
- Когда и почему уходит в отставку Папа Римский Франциск.
- Как и почему благотворен триумф талибов (запрещённых в России).
- Кто придёт после Джозефа Байдена?
- Кто станет Рональдом Рейганом наших и следующих дней.
- Эпоха Возвращения. Криштиану Роналду.
- Эпоха Возвращения. ABBA.
- ABBA. Образ Иисуса Христа.

 

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