Смотрите в этом выпуске: завершился Международный военно-технический форум "Армия-2021"; Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе; четвертый соревновательный день: новые победы сборной России на Паралимпиаде в Токио; вслед за операцией на сердце новорожденной девочке провели одновременно пересадку и реконструкцию органов; сборная России в финале Чемпионата мира по пляжному футболу.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (28 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.