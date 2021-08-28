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Время в 21:00 28.08.2021

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Время в 21:00 28.08.2021
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Время в 21:00 (28 Августа 2021)

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Опубликовано: 29 Августа 2021

Смотрите в этом выпуске: завершился Международный военно-технический форум "Армия-2021"; Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе; четвертый соревновательный день: новые победы сборной России на Паралимпиаде в Токио; вслед за операцией на сердце новорожденной девочке провели одновременно пересадку и реконструкцию органов; сборная России в финале Чемпионата мира по пляжному футболу.

 

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