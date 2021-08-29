Строительство гигантской верфи «Кольская» приближается к финалу в России. А вслед за ней будет сдана в эксплуатацию вторая очередь производства на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда». Достройка этих верфей позволит отечественным корабелам создавать новейшие крупнотоннажные суда для океанской зоны

Смотрите онлайн Политическая Россия Россия достраивает две новейшие верфи (29 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.