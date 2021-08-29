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Политическая Россия. Россия достраивает две новейшие верфи 29.08.2021

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Политическая Россия 29.08.2021. Россия достраивает две новейшие верфи
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Политическая Россия - Россия достраивает две новейшие верфи (29 Августа 2021)

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Опубликовано: 29 Августа 2021

Строительство гигантской верфи «Кольская» приближается к финалу в России. А вслед за ней будет сдана в эксплуатацию вторая очередь производства на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда». Достройка этих верфей позволит отечественным корабелам создавать новейшие крупнотоннажные суда для океанской зоны

 

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