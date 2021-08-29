За что 20 лет американцы боролись в Афганистане, и как теперь убегают от врагов? Что будет когда талибы* возьмут аэропорт Кабула под свой контроль?

Как можно заработать на афганском хаосе, если у тебя есть военный самолет?

Трамп упивается провалом Байдена, и предрекает усиление России в регионе.

Солдаты НАТО на Крещатике, слезы и зеленка. Как на празднике Украина поссорилась с Эстонией, и о чем Зеленский готовится говорить с Байденом?

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

Смотрите онлайн Главное с Ольгой Беловой (29 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.