Главное с Ольгой Беловой (29 Августа 2021)
Опубликовано: 29 Августа 2021
Ведущие: Ольга Белова
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За что 20 лет американцы боролись в Афганистане, и как теперь убегают от врагов? Что будет когда талибы* возьмут аэропорт Кабула под свой контроль?
Как можно заработать на афганском хаосе, если у тебя есть военный самолет?
Трамп упивается провалом Байдена, и предрекает усиление России в регионе.
Солдаты НАТО на Крещатике, слезы и зеленка. Как на празднике Украина поссорилась с Эстонией, и о чем Зеленский готовится говорить с Байденом?
*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.
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