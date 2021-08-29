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Главное с Ольгой Беловой 29.08.2021

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Главное с Ольгой Беловой 29.08.2021
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Главное с Ольгой Беловой (29 Августа 2021)

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Главное с Ольгой Беловой
Главное с Ольгой Беловой
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Опубликовано: 29 Августа 2021

Ведущие: Ольга Белова

За что 20 лет американцы боролись в Афганистане, и как теперь убегают от врагов? Что будет когда талибы* возьмут аэропорт Кабула под свой контроль?
Как можно заработать на афганском хаосе, если у тебя есть военный самолет?
Трамп упивается провалом Байдена, и предрекает усиление России в регионе.
Солдаты НАТО на Крещатике, слезы и зеленка. Как на празднике Украина поссорилась с Эстонией, и о чем Зеленский готовится говорить с Байденом?

 

*«Талибан», талибы — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

 

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