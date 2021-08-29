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Вести недели 29.08.2021

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Вести недели с Дмитрием Киселевым 29.08.2021
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Вести недели с Дмитрием Киселевым (29 Августа 2021)

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Вести недели
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Опубликовано: 29 Августа 2021

Ведущие: Дмитрий Киселёв

Жуткие кадры, потрясшие мир. Как бегство американских  войск оборачивается кровавым хаосом. Паника, проиграв все, Байден еще кому то грозит. Америка в шоке, что дальше? Впечатляющий смотр вооружений и военной техники России. Строгая инспекция. Неподдельный интерес иностранных гостей. О новинках наглядно. Гримасы юбилейной недели в Киеве. 30-летие зависимой независимости и бессмысленные страдания по Крыму.

 

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