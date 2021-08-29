Соловьёв LIVE - «Катастрофа США в Афганистане началась в 1979-м»: профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс (29 Августа 2021)
Опубликовано: 29 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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