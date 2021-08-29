Катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу. Крупнейшее поражение НАТО со времен его основания. Идиотизм, как только западные политики не называют катастрофу, которую американцы спровоцировали в Афганистане. Байден обещает не забыть и не простить организаторов терракта, хотя его самого уже подозревают в военном преступлении.

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