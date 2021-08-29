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Воскресный вечер с Соловьевым 29.08.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 29.08.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (29 Августа 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 29 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу. Крупнейшее поражение НАТО со времен его основания. Идиотизм, как только западные политики не называют катастрофу, которую американцы спровоцировали в Афганистане. Байден обещает не забыть и не простить организаторов терракта, хотя его самого уже подозревают в военном преступлении.

 

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