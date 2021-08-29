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Время в 21:00. Воскресный выпуск 29.08.2021

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Время в 21:00 29.08.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (29 Августа 2021)

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Время в 21:00
Время в 21:00
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Опубликовано: 29 Августа 2021

Прямой диалог очень важен для единороссов, за последнюю недели они собрали более полутора миллионов предложений различного рода. Избиратели стали настоящими соавторами народной программы. Пожалуй, главное, что сейчас волнует людей это доходы и соцподдержка, свои идеи на этот счет были и у главы государства. Активисты партии власти встретились с Путиным в Музее Победы за пару дней под предвыборного съезда. Масштабные инициативы президента сразу становятся сенсацией.

 

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