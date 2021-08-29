"ПРОСТО НАЗАРОВ": Атака на "НАШ" канал. Сколько денег потратили на парад ко Дню Независимости

Темы программы:

- Ситуация в Афганистане;

- Вакцинация в Украине;

- Возможность локдауна;

- День Независимости Украины;

- Визит Варфоломея в Украину;

- Смерть мэра Кривого Рога;

- Новые санкции СНБО;

- Визит Меркель в Украину;

- Встреча Зеленского и Байдена;

- Давление на свободу слова

Смотрите онлайн Перший Незалежний Ток-шоу "Аргумент. Итоги" (29 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.