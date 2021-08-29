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Перший Незалежний. Ток-шоу "Аргумент. Итоги" 29.08.2021

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Перший Незалежний 29.08.2021. Ток-шоу "Аргумент. Итоги"
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Перший Незалежний - Ток-шоу "Аргумент. Итоги" (29 Августа 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 29 Августа 2021

Темы программы:
- Ситуация в Афганистане;
- Вакцинация в Украине;
- Возможность локдауна;
- День Независимости Украины;
- Визит Варфоломея в Украину;
- Смерть мэра Кривого Рога;
- Новые санкции СНБО;
- Визит Меркель в Украину;
- Встреча Зеленского и Байдена;
- Давление на свободу слова

 

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