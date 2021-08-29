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Политическая Россия. Пока Навальный сидит, соратнички «креативят» во все тяжкие 29.08.2021

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Политическая Россия 29.08.2021. Пока Навальный сидит, соратнички «креативят» во все тяжкие
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Политическая Россия - Пока Навальный сидит, соратнички «креативят» во все тяжкие (29 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 29 Августа 2021

«Креативный класс» язвительно называют этим словосочетанием не потому, что он – действительно креативный, а оттого, что считает себя таковым. Креаклы настолько привыкли позиционировать себя «очень творческими людьми», что и сами уверовали в это. Но когда доходит до дела – например, до посадки фюрера резиновых уточек – то оказывается, что с креативностью у его соратничков – проблемы. Иначе, зачем бы «борцу с Режимом» Шаведдинову полностью копировать жесты, интонации и даже мимику Навального?

 

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