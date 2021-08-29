Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Добров в эфире 29.08.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Добров в эфире
Добров в эфире 29.08.2021
29.08.2021 22.08.2021 04.07.2021 27.06.2021 20.06.2021 06.06.2021 30.05.2021 23.05.2021 16.05.2021 09.05.2021
Еще

Добров в эфире (29 Августа 2021)

123 просмотра
3
0
Поделиться
Добров в эфире
Добров в эфире
Подписаться

Опубликовано: 29 Августа 2021

Ведущие: Андрей Добров

Почему после терактов в Кабуле обычные европейцы встают под ружье, чтобы не пустить в свои города беженцев из Афганистана?
Как новые социальные выплаты и пособия глобально повлияют на российскую экономику?
Почему антироссийский парад в Киеве превратился в торжество советской военной техники, и позор организаторов шоу?
Насколько дороже стало собрать ребенка к первому сентября, и что изменится в школах в самое ближайшее время?
Что делают ученые, чтобы не дать особо опасному штамму превратиться в оружие массового истребления?
Кого из влиятельных коммунистов обвинили в хранении тайных капиталов на счетах за рубежем?

 

Смотрите онлайн Добров в эфире (29 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Константин Сёмин. Ответы на вопросы 29.08.2021Соловьёв LIVE. Американские СМИ УНИЧТОЖИЛИ Байдена за трагедию в Кабуле 29.08.2021Добров в эфире 29.08.2021Политическая Россия. Пока Навальный сидит, соратнички «креативят» во все тяжкие 29.08.2021Ганапольское. Итоги недели без Евгения Киселева 29.08.2021Перший Незалежний. "Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком 29.08.2021Соловьёв LIVE. «Дождь» пошёл просить подачку на Украине и продолжил унижаться 29.08.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Аргумент. Итоги" 29.08.2021Время в 21:00. Воскресный выпуск 29.08.2021Воскресный вечер с Соловьевым 29.08.2021Соловьёв LIVE. «Катастрофа США в Афганистане началась в 1979-м»: профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс 29.08.2021Армен Гаспарян. Вечерко держит в голове, морская держава Молдова и мэр Тбилиси из Нигерии 29.08.2021Москва. Кремль. Путин 29.08.2021Вести недели 29.08.2021Итоги недели с Ирадой Зейналовой 29.08.2021

Все ток-шоу