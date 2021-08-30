Утренний разворот - Баблоян и Курников. Малинин. Кузнецов. Набутов. Гудков. Лазарева (30 Августа 2021)
Опубликовано: 30 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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Максим Курников и Ирина Баблоян начинают неделю вместе с вами!
Спикеры и гости эфира:
- Денис Малинин, шеф-редактор RTVi в Нью-Йорке
– Алексей Кузнецов
– "Эхономика". Владимир Левченко, обозреватель "Эха Москвы"
- Кирилл Набутов, журналист, телеведущий
- Дмитрий Гудков, политик
- Татьяна Лазарева, общественный деятель
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