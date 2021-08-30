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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Малинин. Кузнецов. Набутов. Гудков. Лазарева 30.08.2021

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Утренний разворот 30.08.2021. Баблоян и Курников. Малинин. Кузнецов. Набутов. Гудков. Лазарева
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Малинин. Кузнецов. Набутов. Гудков. Лазарева (30 Августа 2021)

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Утренний разворот
Утренний разворот
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Опубликовано: 30 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Максим Курников и Ирина Баблоян начинают неделю вместе с вами! 

Спикеры и гости эфира:

 - Денис Малинин, шеф-редактор RTVi в Нью-Йорке
 
 – Алексей Кузнецов
 
 – "Эхономика". Владимир Левченко, обозреватель "Эха Москвы"
 
 - Кирилл Набутов, журналист, телеведущий
 
 - Дмитрий Гудков, политик 
 
 - Татьяна Лазарева, общественный деятель

 

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