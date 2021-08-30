Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу – о ситуации в Афганистане и на Украине, вооружении Талибана* и дружбе с Путиным.

– Гость Владимира Соловьева — Сергей Шойгу

– О главных заслугах

– О спасательных операциях в Сирии и Афганистане

– О том, почему талибы вооружены лучше, чем армия Украины

– Почему американцы ушли из Сирии?

– О событиях в Афганистане

– Как удалось создать армию, которую полюбил народ?

– О вооружении России

– О дружбе с Владимиром Путиным

– О фильме «Небо» и доверии к армии

– О семье из Донбасса и неисполнении решения украинского суда

– Украина – угроза?

– Об «Армии-2021» и участии стран НАТО

– О сильных сторонах Вооруженных сил РФ

– О главном Храме Вооруженных сил

*«Талибан» — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE ️Нам есть чем их удивить. Шойгу об Афганистане, Сирии, Украине и гиперзвуке. Эксклюзив (30 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.