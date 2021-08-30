Соловьёв LIVE - ️Нам есть чем их удивить. Шойгу об Афганистане, Сирии, Украине и гиперзвуке. Эксклюзив (30 Августа 2021)
Опубликовано: 30 Августа 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
«Катастрофа США в Афганистане началась в 1979-м»: профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу – о ситуации в Афганистане и на Украине, вооружении Талибана* и дружбе с Путиным.
– Гость Владимира Соловьева — Сергей Шойгу
– О главных заслугах
– О спасательных операциях в Сирии и Афганистане
– О том, почему талибы вооружены лучше, чем армия Украины
– Почему американцы ушли из Сирии?
– О событиях в Афганистане
– Как удалось создать армию, которую полюбил народ?
– О вооружении России
– О дружбе с Владимиром Путиным
– О фильме «Небо» и доверии к армии
– О семье из Донбасса и неисполнении решения украинского суда
– Украина – угроза?
– Об «Армии-2021» и участии стран НАТО
– О сильных сторонах Вооруженных сил РФ
– О главном Храме Вооруженных сил
*«Талибан» — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.
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