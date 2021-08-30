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Соловьёв LIVE. ️Нам есть чем их удивить. Шойгу об Афганистане, Сирии, Украине и гиперзвуке. Эксклюзив 30.08.2021

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Соловьёв LIVE 30.08.2021. ️Нам есть чем их удивить. Шойгу об Афганистане, Сирии, Украине и гиперзвуке. Эксклюзив
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Соловьёв LIVE - ️Нам есть чем их удивить. Шойгу об Афганистане, Сирии, Украине и гиперзвуке. Эксклюзив (30 Августа 2021)

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Опубликовано: 30 Августа 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу – о ситуации в Афганистане и на Украине, вооружении Талибана* и дружбе с Путиным.

 

– Гость Владимира Соловьева — Сергей Шойгу
– О главных заслугах 
– О спасательных операциях в Сирии и Афганистане 
– О том, почему талибы вооружены лучше, чем армия Украины
– Почему американцы ушли из Сирии? 
– О событиях в Афганистане 
– Как удалось создать армию, которую полюбил народ? 
– О вооружении России
– О дружбе с Владимиром Путиным
– О фильме «Небо» и доверии к армии
– О семье из Донбасса и неисполнении решения украинского суда
– Украина – угроза? 
– Об «Армии-2021» и участии стран НАТО
– О сильных сторонах Вооруженных сил РФ 
– О главном Храме Вооруженных сил

 

*«Талибан» — международная организация, признанная террористической, ее деятельность в России запрещена.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE ️Нам есть чем их удивить. Шойгу об Афганистане, Сирии, Украине и гиперзвуке. Эксклюзив (30 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Bob
30 Августа 2021, 13:34
Гиперпук, это конечно очень круто. А ещё есть Суперджет, секретное оружие для поджога вражеских аэродромов.
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