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Константин Сёмин. АгитПроп. Чем опасны федоровы 30.08.2021

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Константин Сёмин 30.08.2021. АгитПроп. Чем опасны федоровы
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Константин Сёмин - АгитПроп. Чем опасны федоровы (30 Августа 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 30 Августа 2021

Капитализм есть частная собственность на средства производства и анархия производства. Проповедовать «справедливый» раздел дохода на такой базе есть прудонизм, тупоумие мещанина и филистера. Нельзя делить иначе, как «по силе». А сила изменяется с ходом экономического развития. (В. И. Ленин)

 

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