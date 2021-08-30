Как стримеры напали на женщину-инвалида ради минутной славы в Интернете? Почему их не останавливают уголовные дела и реальные жертвы? До каких пор власть будет закрывать глаза на беспредел в сети? Несмотря на некоторые вынесенные так называемым трэш-стримерам приговоры, самый жесткий из которой был шесть лет лишения свободы, их собратья по разуму продолжают своё тёмное дело и издеваются над невинными людьми ради хайпа.

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