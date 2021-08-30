Жалобы на ненависть со стороны соседей и желание покинуть Россию – таков итог «борьбы с Режимом» для жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, получившей свои «пять минут славы» на митингах навальнистов. При этом пламенная оппозиционерка берёт ответственность за свою хромую судьбу не на себя, а сваливает её на внешние факторы

Смотрите онлайн Политическая Россия Активистку кинули навальнисты, а виновата все равно Россия (30 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.