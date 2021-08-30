Националисты против ЛГБТ, в Одессе гей-парад закончился дракой радикалов с полицией, ни одного гея не пострадало, а вот 29 полицейских получили травмы. Он снова уснул, видео с якобы спящим Джо Байденом на встрече с премьером Израиля разлетелось по сети, сумеет ли привлечь внимание Джо Зеленский и спешат ли в одном из залов для встреч Белого дома установить рояль?

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