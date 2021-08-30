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Время покажет (30 Августа 2021)

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Опубликовано: 30 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Националисты против ЛГБТ, в Одессе гей-парад закончился дракой радикалов с полицией, ни одного гея не пострадало, а вот 29 полицейских получили травмы. Он снова уснул, видео с якобы спящим Джо Байденом на встрече с премьером Израиля разлетелось по сети, сумеет ли привлечь внимание Джо Зеленский и спешат ли в одном из залов для встреч Белого дома установить рояль?

 

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Комментариев: 1
Лариса
30 Августа 2021, 18:02
Американцы действительно исключительная нация. За годы существования сформировался особый вид человека Homoegocentric. Например, если у бандерлога нац.идея "а нас за шо", то у американца - "мне все можно, я этого достоин". Когда идею носит, как флаг, большинство, то это уже отдельный вид жителя параллельной реальности.
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