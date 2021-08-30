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«СИБИРЬ LIVE»в эфире! Главные новости Сибирского федерального округа в наших стримах. Сегодня в выпуске:

- Депутат из секты

- День Сибири

- Хватает ли денег Томску?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Депутат из секты. День Сибири. Хватает ли денег Томску? СИБИРЬ LIVE (30 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.