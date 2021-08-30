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НАШ. Важное. Байден предал Украину? Зачем Зеленский полетел в США? День Донецка 30.08.2021

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НАШ 30.08.2021. Важное. Байден предал Украину? Зачем Зеленский полетел в США? День Донецка
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НАШ - Важное. Байден предал Украину? Зачем Зеленский полетел в США? День Донецка (30 Августа 2021)

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Опубликовано: 30 Августа 2021

Обсуждаемые темы:
- Визит Зеленского в Соединенные Штаты.
- Ротации в Кабмине. Президент спасает рейтинги увольнением министров?
- Годовщина создания СНБО. Инструмент новой власти
- День Донецка. Как власть приветствует / игнорирует. Гуманитарная политика в отношении Донбасса

 

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