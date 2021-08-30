60 минут. По горячим следам. Двое детей в Горловке получили ранения в результате обстрела ВСУ 30.08.2021

Встречу главы Белого дома Джозефа Байдена с президентом Украины Владимир Зеленским, который сегодня прибывает в Вашингтон, уже трижды переносили из-за экстренного вывода войск США из Кабула. К этой минуте переговоры президентов официально запланированы на 1 сентября.

Американцы после теракта в Кабуле стреляли по афганцам.

Сразу после теракта в аэропорту Кабула американские морпехи начали стрелять по охваченным паникой мирным жителям. Стало известно, что большинство из них погибло не в результате взрыва, а от пуль стрелявших по ним американским военным.

ВСУ бьют по Горловке из минометов и гаубиц.

Украинские военные только за последние сутки выпустили по многострадальной Горловке 100 мин и различных снарядов, включая 122-миллиметровые. В результате обстрелов в больницу с травмами средней тяжести доставлены двое детей. Всего пострадали пять мирных жителей.

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