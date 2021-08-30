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Царьград. Главное. Рекордная смертность в России. Опасные комары уже этой осенью. Новые подробности финансовых афер 30.08.2021

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Царьград. Главное 30.08.2021. Рекордная смертность в России. Опасные комары уже этой осенью. Новые подробности финансовых афер
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Царьград. Главное - Рекордная смертность в России. Опасные комары уже этой осенью. Новые подробности финансовых афер (30 Августа 2021)

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Опубликовано: 30 Августа 2021

Ведущие: Юрий Пронько

В России рекордные показатели по смертности. Убыль населения уже превысила полмиллиона человек. Между тем, Роспотребнадзор предупредил население Центральной России о риске заражения лихорадкой Западного Нила через укусы комаров осенью этого года. Стали известны новые подробности финансовых афер вокруг социальных выплат государства. Появились фишинговые сайты, имитирующие реальную акцию от банков — бонусы за использование их карты для получения пособий на детей к началу учебного года. В чем опасность?

 

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