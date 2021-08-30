Константин Сёмин - Немцы на Украине. Богатейшие семьи. Космическая трещина. Галопом по Европам (30 Августа 2021)
Опубликовано: 30 Августа 2021
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В этом выпуске:
- От Ковида в России за июль впервые умерло больше 50 тысяч;
- Россия и Европа ввязались в новую газовую войну;
- Шесть с половиной миллионов американских квартиросъемщиков просрочили выплаты за жилье и ждут выселения;
- Правящие партии Японии и Тайваня провели первые переговоры;
- В Ливане топливный кризис всё чаще приводит к междоусобицам;
- Украинские железные дороги переходят под немецкий контроль;
- Форбс назвал богатейшие семьи России: на первом месте семья владелицы Вайлдберрис Бакальчук;
- Жизнь рядовых граждан становится всё дороже;
- На МКС нашли ещё несколько трещин – на этот раз в самом старом модуле «Заря»;
- В Москве вторая за два дня массовая драка мигрантов – задержаны 169 человек.
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