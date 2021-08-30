В этом выпуске:

- От Ковида в России за июль впервые умерло больше 50 тысяч;

- Россия и Европа ввязались в новую газовую войну;

- Шесть с половиной миллионов американских квартиросъемщиков просрочили выплаты за жилье и ждут выселения;

- Правящие партии Японии и Тайваня провели первые переговоры;

- В Ливане топливный кризис всё чаще приводит к междоусобицам;

- Украинские железные дороги переходят под немецкий контроль;

- Форбс назвал богатейшие семьи России: на первом месте семья владелицы Вайлдберрис Бакальчук;

- Жизнь рядовых граждан становится всё дороже;

- На МКС нашли ещё несколько трещин – на этот раз в самом старом модуле «Заря»;

- В Москве вторая за два дня массовая драка мигрантов – задержаны 169 человек.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Немцы на Украине. Богатейшие семьи. Космическая трещина. Галопом по Европам (30 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.