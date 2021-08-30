Большие державы, каждая из которых опасается экономического кризиса и волнений, тянут друг у друга из рук географическую карту. Тревожно то, что в этот раз она вполне может и порваться. Слишком высоки ставки, слишком многим рискуют участники раздела, слишком слабо в каждой из стран рабочее движение, которое могло бы преградить империализму путь.

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