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Политическая Россия. Эстония унизила Украину: "Украина бандитское государство и ему не светит Европа" 30.08.2021

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Политическая Россия 30.08.2021. Эстония унизила Украину: "Украина бандитское государство и ему не светит Европа"
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Политическая Россия - Эстония унизила Украину: "Украина бандитское государство и ему не светит Европа" (30 Августа 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 30 Августа 2021

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд оценила срок подготовки Украины к вступлению в Евросоюз в 20 лет. Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам Кальюлайд, ЕС должен быть «смелее» в вопросе расширения. Украине, Молдавии и Грузии нужно или предложить полноценное членство, или создать для них новый формат партнерства.

 

«Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — заявила президент Эстонии.

Она, в частности, отметила, что все три страны имеют проблемы с судебной системой. При этом экономики Украины, Молдавии и Грузии уже сейчас интегрируются с экономикой ЕС.

 

Возможно, республикам помог бы на евроинтеграционном пути некий промежуточный этап, считает эстонский президент.

«Мы готовы помогать этим изменениям, но работу выполнять вам. И это тяжелая работа», — подчеркнула Кальюлайд.

 

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