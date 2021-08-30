Ирак и Ливия ни в чем не убедили европейцев, только афганская катастрофа заставила их задуматься, не настала ли пора жить не по американскому, а по собственному стратегическому компасу? А если они посмотрят на Белоруссию, то что? Оказывается, и им навязывать ничего нельзя? А если вспомнить, сколько денег и времени вбахивали в эти процессы навязывания демократии, то вообще у некоторых глаза на лоб полезут.

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