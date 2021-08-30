Два года назад парад в Киеве был отменен из-за его дороговизны, год назад для того, чтобы сосредоточить всю нужную технику на Донбассе, поэтому логика проведения мероприятия в этом году была не совсем ясна. А что, собственно, изменилось? Вопросы отпали сами собой, когда мимо трибун зашагали солдаты стран НАТО.

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