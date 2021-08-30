Смотрите в этом выпуске: российские футболисты-пляжники - лучшие на планете; президент России провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой; Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей; девять медалей завоевали наши паралимпийцы в Токио; вопросы, которые волнуют и учеников, и учителей, и родителей, обсуждали в правительстве; в Москве в преддверии первого сентября открыли новую школу; уборочная кампания в России уже проходит экватор; в Москве раскрыли детали программы «Пушкинская карта»; все меньше времени остается и до выборов в Госдуму.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (30 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.