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Время в 21:00 30.08.2021

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Время в 21:00 30.08.2021
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Время в 21:00 (30 Августа 2021)

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Опубликовано: 30 Августа 2021

Смотрите в этом выпуске: российские футболисты-пляжники - лучшие на планете; президент России провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой; Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей; девять медалей завоевали наши паралимпийцы в Токио; вопросы, которые волнуют и учеников, и учителей, и родителей, обсуждали в правительстве; в Москве в преддверии первого сентября открыли новую школу; уборочная кампания в России уже проходит экватор; в Москве раскрыли детали программы «Пушкинская карта»; все меньше времени остается и до выборов в Госдуму.

 

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