Утренний разворот - Баблоян и Курников. Орлова. Троицкий. Грудини. Зубок (31 Августа 2021)
Опубликовано: 31 Августа 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Малинин. Кузнецов. Набутов. Гудков. Лазарева 30.08.2021
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Максим Курников и Ирина Баблоян начинают неделю вместе с вами!
Спикеры и гости эфира:
- Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в США
- «Ответить за всё». Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»
- Эхономика. Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Артемий Троицкий, журналист
- Павел Грудинин, директор «Совхоза имени Ленина»
- Владислав Зубок, профессор Лондонской школы экономики и политических наук.
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