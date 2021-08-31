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Утренний разворот. Саша и Таня. Павловский. Гонтмахер. Путинцев. Шумилин 25.08.2021

Утренний разворот. Саша и Таня. Трифонов. Шульман. Штейн 26.08.2021

Утренний разворот. Саша и Таня. Ройзман. Смирнов. Крамер. Климарев 27.08.2021

Утренний разворот. Баблоян и Курников. Малинин. Кузнецов. Набутов. Гудков. Лазарева 30.08.2021

Максим Курников и Ирина Баблоян начинают неделю вместе с вами!

Спикеры и гости эфира:

- Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в США

- «Ответить за всё». Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»

- Эхономика. Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»



- Артемий Троицкий, журналист

- Павел Грудинин, директор «Совхоза имени Ленина»

- Владислав Зубок, профессор Лондонской школы экономики и политических наук.

Смотрите онлайн Утренний разворот Баблоян и Курников. Орлова. Троицкий. Грудини. Зубок (31 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.