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Утренний разворот. Баблоян и Курников. Орлова. Троицкий. Грудини. Зубок 31.08.2021

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Утренний разворот 31.08.2021. Баблоян и Курников. Орлова. Троицкий. Грудини. Зубок
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Утренний разворот - Баблоян и Курников. Орлова. Троицкий. Грудини. Зубок (31 Августа 2021)

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Опубликовано: 31 Августа 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

Максим Курников и Ирина Баблоян начинают неделю вместе с вами! 

Спикеры и гости эфира:

 - Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в США 

 - «Ответить за всё». Алексей Кузнецов, историк, журналист «Эха Москвы»

 - Эхономика. Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
 
- Артемий Троицкий, журналист

 - Павел Грудинин, директор «Совхоза имени Ленина»

 - Владислав Зубок, профессор Лондонской школы экономики и политических наук.

 

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