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Открытый эфир. Как «Сонный Джо» Афганистан проспал 30.08.2021

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Открытый эфир 30.08.2021. Как «Сонный Джо» Афганистан проспал
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Открытый эфир - Как «Сонный Джо» Афганистан проспал (30 Августа 2021)

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Опубликовано: 31 Августа 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Империя наносит ракетный удар: зачем в Пентагоне решили напоследок ударить по Кабулу? В чем американские ветераны обвиняют руководство армии?

 

- Как «Сонный Джо» проспал Афганистан: чем закончится для президента США афганский провал? И почему уже сейчас в Вашингтоне открыто говорят об импичменте?

 

- Рыцари круглого ствола: что представляет из себя сегодня армия запрещенного в РФ «Талибана»* и как ей помогали высокопоставленные агенты ЦРУ?

 

- Саммит на крови: кто и зачем отдал ВСУ приказ стрелять по детям Донбасса из пушек перед визитом Владимира Зеленского в США?

 

- Зе энд: зачем дату встречи украинского и американского президентов перенесли на сутки? Почему это дипломатическое унижение в Киеве представляют как победу?

 

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

 

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