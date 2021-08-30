Как вывод американских войск из Афганистана стал трагедией для президента США Джо Байдена? Сможет ли «оружие возмездия» поддержать пошатнувшийся авторитет Белого дома? Почему эвакуацию, ставшую причиной гибели большого количества людей, американцы решили проводить не через военный, а через гражданский аэропорт? Почему Камала Харрис не появляется рядом с Байденом? Как восприняли в Соединенных Штатах видеообращение Дональда Трампа? И что, если импичмент объявят сразу всей администрации президента США?

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