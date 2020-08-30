Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что осенью 2021 года мир столкнется с новой, более мощной и масштабной, волной коронавируса. Причина - новые штаммы, которые трудно поддаются лечению.

25 августа группа экспертов представила президенту США Джо Байдену копию своего доклада о происхождении COVID-19, в котором не было подтверждения​ причастности Пекина к созданию коронавируса. Более того, эксперты полагают, что этот вопрос так и останется открытым, так как биолаборатория в Ухане является китайской только по месту расположения. Американцам предавать гласности все ее «секреты» себе дороже. На это и указал Пекин, направив письмо генеральному директору ВОЗ с требованием провести расследование на причастность США к происхождению коронавируса. Причем, произошло это день в день с публикацией доклада американских спецслужб.

Что ждет нас всех осенью? Новый вирус или продолжение COVID-19? И сколько «Большая фарма» уже заработала на пандемии?

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