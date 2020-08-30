Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Специальный репортаж. Ковидные деятели 30.08.2021

  1. Главная
  2. Звезда
  3. Специальный репортаж
Специальный репортаж 30.08.2021. Ковидные деятели
30.08.2021 26.08.2021 25.08.2021 24.08.2021 23.08.2021 17.06.2021 16.06.2021 15.06.2021 10.06.2021 09.06.2021
Еще

Специальный репортаж - Ковидные деятели (30 Августа 2021)

26 просмотров
1
0
Поделиться
Специальный репортаж
Специальный репортаж
Подписаться

Опубликовано: 31 Августа 2021

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что осенью 2021 года мир столкнется с новой, более мощной и масштабной, волной коронавируса. Причина - новые штаммы, которые трудно поддаются лечению.

 

25 августа группа экспертов представила президенту США Джо Байдену копию своего доклада о происхождении COVID-19, в котором не было подтверждения​ причастности Пекина к созданию коронавируса. Более того, эксперты полагают, что этот вопрос так и останется открытым, так как биолаборатория в Ухане является китайской только по месту расположения. Американцам предавать гласности все ее «секреты» себе дороже. На это и указал Пекин, направив письмо генеральному директору ВОЗ с требованием провести расследование на причастность США к происхождению коронавируса. Причем, произошло это день в день с публикацией доклада американских спецслужб.

 

Что ждет нас всех осенью? Новый вирус или продолжение COVID-19? И сколько «Большая фарма» уже заработала на пандемии?

 

Смотрите онлайн Специальный репортаж Ковидные деятели (30 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Сергей Михеев. Их не интересует, что будет внутри страны, их интересует внешнеполитический курс России 31.08.202160 минут. По горячим следам 31.08.2021Соловьёв LIVE. «Оля, прекрати уже бухать»: Соловьев ответил «певице ртом» Бузовой на обвинения в «абьюзинге» 31.08.2021Специальный репортаж. Ковидные деятели 30.08.2021Между тем. Американская трагедия Байдена 30.08.2021Открытый эфир. Как «Сонный Джо» Афганистан проспал 30.08.2021Дмитрий Гордон. О Невзорове, ведущих Шейнине и Кузичеве и о том, притесняли ли украинский язык в СССР 31.08.2021Армен Гаспарян. Могучий успех Байден, либеральная боль от разлуки с Мирзализаде и 800 уголовных дел на мигрантов 31.08.2021Утренний разворот. Баблоян и Курников. Орлова. Троицкий. Грудини. Зубок 31.08.2021Полный контакт. Депортация русофобии. Талибы* празднуют победу. Байден - убийца? 31.08.2021Время в 21:00 30.08.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 30.08.2021Специальный репортаж «Событий». Украина. Страна украденного завтра 30.08.2021Соловьёв LIVE. Комик-русофоб дошутился. Шойгу собирается в Киев. Украинский Ассанж. Стена Сосновского 30.08.2021Вечер с Владимиром Соловьевым 30.08.2021

Все ток-шоу