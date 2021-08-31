НАШ - Марафон. Годовщина столкновений под Радой. Данилов VS Разумков. Курс Украины в НАТО (31 Августа 2021)
Опубликовано: 31 Августа 2021
Марафон. "Битва" Украины и РФ за Киевскую Русь. Борьба с должниками. Давление на свободу слова
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Обсуждаемые темы:
- Разумков заявил, что кадровые изменения в Кабмине должны произойти уже осенью, у ВРУ есть претензии к некоторым министрам;
- Разумков предлагает Данилову трибуну, чтобы показал, на кого давят олигархи,
- Обострение на Донбассе: за выходные 12 военнослужащих получили ранения
- Украинская делегация в ТКГ заявила, что обострение на Донбассе – попытка сорвать встречу с Байденом;
- Встречу Зеленского и Байдена перенесли из-за истечения срока ультиматума в Афганистане
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