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НАШ. Марафон. Годовщина столкновений под Радой. Данилов VS Разумков. Курс Украины в НАТО 31.08.2021

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НАШ 31.08.2021. Марафон. Годовщина столкновений под Радой. Данилов VS Разумков. Курс Украины в НАТО
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НАШ - Марафон. Годовщина столкновений под Радой. Данилов VS Разумков. Курс Украины в НАТО (31 Августа 2021)

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Опубликовано: 31 Августа 2021

Обсуждаемые темы:
- Разумков заявил, что кадровые изменения в Кабмине должны произойти уже осенью, у ВРУ есть претензии к некоторым министрам;
- Разумков предлагает Данилову трибуну, чтобы показал, на кого давят олигархи,
- Обострение на Донбассе: за выходные 12 военнослужащих получили ранения
- Украинская делегация в ТКГ заявила, что обострение на Донбассе – попытка сорвать встречу с Байденом;
- Встречу Зеленского и Байдена перенесли из-за истечения срока ультиматума в Афганистане

 

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