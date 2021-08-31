Почему Байден не торопится встречать Зеленского в Белом доме? Какие наставления дают президенту в Киеве? Ждать ли от американцев новых решений по Северному потоку-2? Вывод войск окончен, что означает, что мистера Зе наконец примут в Белом доме. Вашингтон уже дважды переносил сроки встречи, что красноречива демонстрирует, какое на самом деле значение этой встрече придают в Штатах.

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