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Время покажет 31.08.2021

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Время покажет 31.08.2021
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Время покажет (31 Августа 2021)

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Опубликовано: 31 Августа 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

Одиночество в Штатах, Зеленский прилетел в США, но ни один из высокопоставленных политиков даже не пришел его встретить, найдет ли время для встречи президент Байден? На грани конфликта, пока в Кабуле радуются уходу американцев, провинция Панджшер всё больше превращается в очаг сопротивления новой власти, может ли Афганистан ждать гражданская война?

 

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