Одиночество в Штатах, Зеленский прилетел в США, но ни один из высокопоставленных политиков даже не пришел его встретить, найдет ли время для встречи президент Байден? На грани конфликта, пока в Кабуле радуются уходу американцев, провинция Панджшер всё больше превращается в очаг сопротивления новой власти, может ли Афганистан ждать гражданская война?

Смотрите онлайн Время покажет (31 Августа 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.