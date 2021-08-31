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Шафран. Армия России занялась искусственным интеллектом: сможем ли опередить Пентагон 31.08.2021

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Шафран 31.08.2021. Армия России занялась искусственным интеллектом: сможем ли опередить Пентагон
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Шафран - Армия России занялась искусственным интеллектом: сможем ли опередить Пентагон (31 Августа 2021)

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Опубликовано: 31 Августа 2021

Ведущие: Анна Шафран

Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта продолжают оставаться актуальными вопросами текущей повестки. До конца ли мы осознаем все угрозы, которые несёт миру бесконтрольное и бездумное внедрение новых технологий? И кто должен контролировать процесс изменений, который может привести человечество как к триумфу, так и к полному краху?

 

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