Шафран. Искусство на букву "Г": что делать и кто виноват 24.08.2021

Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта продолжают оставаться актуальными вопросами текущей повестки. До конца ли мы осознаем все угрозы, которые несёт миру бесконтрольное и бездумное внедрение новых технологий? И кто должен контролировать процесс изменений, который может привести человечество как к триумфу, так и к полному краху?

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