Что общего между Афганистаном и Украиной

Борис Подопригора: почему в Афганистане никогда не будет мира

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о российской молодёжи, позиции министра иностранных дел С.В.Лаврова по Сталину, а также об Афганистане, помощи МВФ и драпировке Мавзолея на 9 мая.

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