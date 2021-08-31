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Николай Стариков. Уважение к Сталину не должно появляться только перед выборами 31.08.2021

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Николай Стариков 31.08.2021. Уважение к Сталину не должно появляться только перед выборами
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Николай Стариков - Уважение к Сталину не должно появляться только перед выборами (31 Августа 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 31 Августа 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о российской молодёжи, позиции министра иностранных дел С.В.Лаврова по Сталину, а также об Афганистане, помощи МВФ и драпировке Мавзолея на 9 мая.

 

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