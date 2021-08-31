Пятница. Вечер. О чем договорится Зеленский с Байденом? Афганистан

Марафон. Встреча Зеленского с Байденом. Влияние олигархов на Раду. Давление на СМИ

Важное. Байден предал Украину? Зачем Зеленский полетел в США? День Донецка

Обсуждаемые темы:

1. Визит Зеленского в Вашингтон. Отношения Украина-США

2. Афганистан: американцы ушли, Украина будет продолжать эвакуацию

3. Годовщина гибели Нацгвардійців под Верховной Радой

4. Успехи украинской сборной на Паралимпиаде в Токио. Отказ украинского спортсмена обниматься с россиянами. Финансирование спорта в Украине: благодаря или вопреки?

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