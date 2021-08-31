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Царьград. Главное. Минздрав предупреждает или пугает: что вызывает высокий риск смерти в течение полугода 31.08.2021

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Царьград. Главное 31.08.2021. Минздрав предупреждает или пугает: что вызывает высокий риск смерти в течение полугода
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Царьград. Главное - Минздрав предупреждает или пугает: что вызывает высокий риск смерти в течение полугода (31 Августа 2021)

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Царьград. Главное
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Опубликовано: 31 Августа 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Американские учёные опубликовали крупное исследование, в котором обозначили, что у людей, переболевших коронавирусом даже в лёгкой форме, повышается риск смерти в течение шести месяцев после болезни. С аналогичным заявлением сегодня выступил и глава российского Минздрава М.Мурашко. Предупреждают или пугают?

 

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