Царьград. Главное. В Великобритании могут провести масштабную вакцинацию детей — подобное возможно в России 27.08.2021

Царьград. Главное. Рекордная смертность в России. Опасные комары уже этой осенью. Новые подробности финансовых афер 30.08.2021

Американские учёные опубликовали крупное исследование, в котором обозначили, что у людей, переболевших коронавирусом даже в лёгкой форме, повышается риск смерти в течение шести месяцев после болезни. С аналогичным заявлением сегодня выступил и глава российского Минздрава М.Мурашко. Предупреждают или пугают?

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