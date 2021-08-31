Видео - Время покажет. Нетрадиционный Запад (31 Августа 2021)
Опубликовано: 31 Августа 2021
Сергей Михеев. Их не интересует, что будет внутри страны, их интересует внешнеполитический курс России
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Популярная американская интернет-платформа выпустила анимационный сериал про секретного агента-гомосексуалиста и его ЛГБТК-отряд. В студии обсуждают, какое влияние могут оказывать подобного рода мультфильмы на подрастающее поколение.
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