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Время покажет. Нетрадиционный Запад 31.08.2021

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Видео 31.08.2021. Время покажет. Нетрадиционный Запад
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Видео - Время покажет. Нетрадиционный Запад (31 Августа 2021)

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Опубликовано: 31 Августа 2021

Популярная американская интернет-платформа выпустила анимационный сериал про секретного агента-гомосексуалиста и его ЛГБТК-отряд. В студии обсуждают, какое влияние могут оказывать подобного рода мультфильмы на подрастающее поколение. 

 

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